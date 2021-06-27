Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Опубликованы рекомендации по вакцинации беременных препаратом «Спутник V»

Кира Карон
08:26 27.06.2021
Для беременных опубликовали рекомендации по вакцинации от коронавирусной инфекции.
Опубликованы рекомендации по вакцинации беременных препаратом «Спутник V»
© Фото: Томас Тхайцук, Sputnik, РИА Новости
Читайте нас на:

К вакцине «Спутник V» выпустили обновленную инструкцию, в которой находится информация о применении препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

Отмечается, что в тексте документа не указывается об опыте клинического применения отечественного препарата во время беременности.

«В ходе изучения репродуктивной токсичности на животных не установлено отрицательного влияния на течение беременности, эмбриофетальное развитие (на самках) и пренатальное развитие потомства. В связи с этим применять препарат Гам-КОВИД-Вак при беременности следует только в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода», - сообщается в инструкции на сайте medum.ru.

Также сообщается, что отсутствуют клинические данные и о применении вакцины у женщин, кормящих грудью. При этом подчеркивается, что невозможно исключить риск для детей, находящихся на грудном вскармливании.

«В связи с этим, применение препарата Гам-КОВИД-Вак в период грудного вскармливания противопоказано», - сообщается в инструкции.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцинация беременных от COVID-19 даст защиту и новорожденным. По его словам, антитела матери передадутся ребенку при грудном вскармливании.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:26 В стране и мире
Опубликованы рекомендации по вакцинации беременных препаратом «Спутник V»
06:40 В стране и мире
Трамп обвинил Байдена в одобрении «Северного потока-2»
05:50 В стране и мире
Видео
Не справился с управлением: три человека погибли в ДТП под Красноярском
04:04 В стране и мире
Трамп заявил, что Россия и другие страны «унижают» США при Байдене
03:10 В стране и мире
Посол Германии на Украине сообщила о всеобщем страхе перед войной с РФ
Популярное
Опубликованы рекомендации по вакцинации беременных препаратом «Спутник V»
Собянин: каждый день в Москве госпитализируют около двух тысяч человек с COVID-19
Видео
МО РФ: британский эсминец в Черном море потерпел эпическое фиаско и резко изменил курс
Собянин подписал указ о переводе не менее 30% работников на «удаленку» с 28 июня
Видео
Самолеты МиГ-31К и Ил-38 прибыли на авиабазу Хмеймим в рамках учений
Мэр Москвы подписал указ о переводе на «удаленку» пожилых и работников с хроническими заболеваниями с 28 июня
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.