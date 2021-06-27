Опубликованы рекомендации по вакцинации беременных препаратом «Спутник V»

К вакцине «Спутник V» выпустили обновленную инструкцию, в которой находится информация о применении препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

Отмечается, что в тексте документа не указывается об опыте клинического применения отечественного препарата во время беременности.

«В ходе изучения репродуктивной токсичности на животных не установлено отрицательного влияния на течение беременности, эмбриофетальное развитие (на самках) и пренатальное развитие потомства. В связи с этим применять препарат Гам-КОВИД-Вак при беременности следует только в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода», - сообщается в инструкции на сайте medum.ru.

Также сообщается, что отсутствуют клинические данные и о применении вакцины у женщин, кормящих грудью. При этом подчеркивается, что невозможно исключить риск для детей, находящихся на грудном вскармливании.

«В связи с этим, применение препарата Гам-КОВИД-Вак в период грудного вскармливания противопоказано», - сообщается в инструкции.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцинация беременных от COVID-19 даст защиту и новорожденным. По его словам, антитела матери передадутся ребенку при грудном вскармливании.