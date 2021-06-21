Гинцбург: вакцинация беременных от COVID-19 даст защиту и новорожденным

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцинация беременных от COVID-19 даст защиту и новорожденным. По его словам, антитела матери передадутся ребенку при грудном вскармливании.

«Как мы с вами понимаем, (вакцинация - Прим.ред.) защищает не только беременных, а будет защищать новорожденных в результате грудного вскармливания», – сказал Гинцбург в эфире передачи «Вести недели» на канале «Россия 1».

Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что сотрудника, который не прошел обязательную вакцинацию по эпидпоказаниям, установленную главным санитарным врачом региона РФ, можно отстранить от работы без сохранения зарплаты.