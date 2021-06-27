В Гидрометцентре рассказали, когда изнуряющая жара уйдет из Москвы

Аномально жаркая погода в столице уже со вторника следующей недели сменится на значительно более привычные москвичам 24-29 градусов днем и 19-21 тепла ночью при высокой облачности с прояснениями. Такой прогноз озвучил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Это уже все-таки "человеческая" температура», - заключил синоптик в беседе с ТАСС.

На следующий день, в среду, столбики термометра еще немного снизятся, дойдя до 25-26 градусов. Специалист объяснил, что такая погода, хотя все еще является чересчур теплой для местности, будет уже далека от изнуряющей жары последних дней.

В воскресенье в Москве ожидаются фрагментарные дожди, которые превратятся в местами сильные осадки на следующий день, 28 июня. Также с понедельника прогнозируется усиление ветра в столице и области.