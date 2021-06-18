Врач развеял миф о пользе светлой одежды в жару

Одежда светлых тонов из натуральных материалов помогает легче переносить жару, но она не способна уберечь от теплового удара. Об этом в беседе со «Звездой» напомнила врач-педиатр, кандидат медицинских наук Ирина Добрецова.

Эксперт рекомендовала не экспериментировать со здоровьем и в особо жаркие часы не появляться на улице без особой надобности. К тому же, отметила она, можно и нужно использовать различные аксессуары.

«Вся эта светлая одежда из хлопка и льна, она все пропускает. Когда активное солнце, можно загореть даже находясь в машине. Поэтому мы стараемся одевать легкие вещи, но они не спасут от теплового удара. В эти часы лучше вообще на улице не находиться. Зонтик, веер, шляпа - наши друзья, которые помогают легче переносить сильную жару», - сказала Добрецова.

Все эти советы могут понадобиться уже на этой неделе. Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Москве с 19 по 24 июня продержится сильная жара. Более того, к 23 июня температура повысится до +34°C. Температура будет выше нормы на 6-7°C, отметил синоптик. По словам Вильфанда, ночью отдохнуть от жары также не удастся.