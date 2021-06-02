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Чемезов прокомментировал антироссийские санкции

Олеся Степакова
07:51 02.06.2021
По словам главы «Ростеха», у России и Европы большой взаимный интерес, а из-за санкций европейские производители лишаются российского рынка сбыта.
Чемезов прокомментировал антироссийские санкции
© Фото: Pixabay
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Глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов прокомментировал санкции Запада против России, заявив, что нынешние ограничения точно нельзя назвать «мягкими».

«Все возможное, чтобы усложнить жизнь, уже сделано. Совсем жесткие санкции — это, по сути, война. И к этому мы, естественно, должны быть готовы. Но думаю, что к этой войне не готовы американцы и европейцы», – рассказал он в интервью РБК.

Чемезов подчеркнул, что к подобной «войне» прежде всего не готовы европейцы, так как их экономика в больше степени, чем американская, «завязана на российскую». В тоже время у России и Европы большой взаимный интерес, а из-за санкций европейские производители лишаются российского рынка сбыта, добавил глава «Ростеха».

Ранее председатель Европейского парламента Дэвид Сассоли выступил с призывом ужесточить санкции против России. По словам руководителя организации, главы Евросоюза должны саккумулировать свои силы против российских чиновников. 

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