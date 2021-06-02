Чемезов прокомментировал антироссийские санкции
Глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов прокомментировал санкции Запада против России, заявив, что нынешние ограничения точно нельзя назвать «мягкими».
«Все возможное, чтобы усложнить жизнь, уже сделано. Совсем жесткие санкции — это, по сути, война. И к этому мы, естественно, должны быть готовы. Но думаю, что к этой войне не готовы американцы и европейцы», – рассказал он в интервью РБК.
Чемезов подчеркнул, что к подобной «войне» прежде всего не готовы европейцы, так как их экономика в больше степени, чем американская, «завязана на российскую». В тоже время у России и Европы большой взаимный интерес, а из-за санкций европейские производители лишаются российского рынка сбыта, добавил глава «Ростеха».
Ранее председатель Европейского парламента Дэвид Сассоли выступил с призывом ужесточить санкции против России. По словам руководителя организации, главы Евросоюза должны саккумулировать свои силы против российских чиновников.