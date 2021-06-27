Охранник банка открыл стрельбу по посетителю без маски в Индии

В индийском штате Уттар-Прадеш охранник банка открыл огонь из огнестрельного оружия по посетителю, ответившему отказом на призыв надеть защитную маску. В результате инцидента железнодорожный работник Раджеш Кумар получил ранение в ногу.

Было сообщено, что Кумара госпитализировали в медучреждение. На момент госпитализации мужчина был без сознания. Охранника, начавшего стрельбу при конфликте, задержали уполномоченные службы. Об этом сообщает India Today.

Ранее в Соединенных Штатах один человек был убит и еще двое получили повреждения во время стрельбы в супермаркете. Поводом для перепалки стал спор по поводу ношения маски, в процессе которого мужчина застрелил призывавшего его соблюдать правила эпидбезопасности кассира. После этого между злоумышленником и экс-полицейским произошла перестрелка, закончившаяся ранениями обоих.