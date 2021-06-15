Есть жертвы: ссора из-за маски в США закончилась перестрелкой

В американском штате Джорджия один человек погиб, еще двое пострадали в результате стрельбы в супермаркете. Причиной конфликта стал спор о ношении медицинской маски.

По данным местной полиции, подозреваемый зашел в продуктовый магазин. Спустя несколько минут на кассе у него разгорелся спор с кассиром по поводу ношения маски. Тогда подозреваемый достал оружие и выстрелил в кассира, который скончался в больнице.

«Носить маски или нет, у людей сейчас разное мнение насчет этого. Сейчас это больной вопрос», - рассказала глава полиции округа Мэлоди Мэддокс.

Кроме того, между охранником магазина, бывшим сотрудником полиции и подозреваемым началась перестрелка. Оба были доставлены в больницу с ранениями. По факту стрельбы ведется расследование.