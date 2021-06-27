Трамп заявил, что Россия и другие страны «унижают» США при Байдене

Экс-глава Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что зарубежные государства «унижают» США в период президентства Джо Байдена. По его словам, этими странами являются Иран, Китай и Россия.

Трамп также добавил, что действующий американский лидер разрушает государство, находясь на посту.

«Джо Байден уничтожает нашу страну перед нашими глазами», - высказался Трамп.

Политик также напомнил о, по его утверждению, катастрофической ситуации с нелегальной миграцией. В связи с этим Трамп обратился ко всем республиканцам, призвав их работать над общей победой на следующих президентских выборах.

Ранее представители Республиканской партии США раскритиковали Байдена в роли представителя интересов Соединенных Штатов на саммите с Россией. Дональд Трамп после завершения мероприятия назвал встречу «хорошим днем» для РФ и отметил, что не понимает, что получила Америка в результате переговоров.