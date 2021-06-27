В стране и мире В Гидрометцентре предупредили об опасной жаре в понедельник Алексей Курильченко Руководитель Гидрометцентра рассказала об опасной жаре в Москве. © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press Читайте нас на: В Москве в понедельник, 28 июня, ожидается жара - температура поднимется до 32 градусов. Об опасно высоких значениях температуры рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. «Полчаса назад выпустили шторм-предупреждение по Москве о том, что температура будет до 30-32 градусов в первой половине дня», - цитирует РИА Новости слова Вильфанда. Ранее Вильфанд сообщил, что аномально жаркая погода в столице уже со вторника следующей недели сменится на значительно более привычные москвичам 24-29 градусов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика