В МВД раскрыли подробности ДТП со скорой в Самарской области

Машина скорой помощи, которая попала в ДТП в городе Отрадном Самарской области, двигалась по всем правилам по автодороге Самара-Бугуруслан - с включенной сиреной и мигалкой.

Как сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ, дальнейшее столкновение с другими участниками аварии произошло на перекрестке.

«В районе города Отрадный на перекрестке произошло столкновение скорой помощи с легковым автомобилем. После этого спецавтомобиль отбросило на стоящий на перекрестке большегруз», - отмечено в сообщении.

Напомним, в Отрадном столкнулись машина скорой помощи, легковой автомобиль и «КамАЗ». В результате ДТП погиб водитель «скорой», еще - по уточненным данным - шесть человек, включая 16-летнюю девочку, - пострадали. На месте ДТП все еще продолжают работать сотрудники ГИБДД.