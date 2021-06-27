Один погиб и пятеро пострадали: под Самарой произошло ДТП со «скорой» и грузовиком

Крупная авария в городе Отрадном Самарской области унесла жизнь одного человека, еще пятеро - пострадали. В серьезном ДТП столкнулись машина скорой медицинской помощи, грузовик «КамАЗ» и легковой автомобиль.

«В результате столкновения погиб водитель скорой помощи, пострадали пять человек. Все пострадавшие направлены в ГБУЗ СО "Отрадненская ЦРБ", им оказывается необходимая медицинская помощь», - сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

По факту аварии в ведомстве начата проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, по итогам которой будут избраны соответствующие меры реагирования. Следственные органы дадут оценку действиям лиц, участвовавших в ДТП.