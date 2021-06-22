Власти Крыма начали выплачивать первые компенсации пострадавшим от наводнения

Крымские власти готовы приступить к выплате компенсаций пострадавшим от наводнения жителям субъекта, которые оказались в зонах подтопления. Первыми единовременные выплаты получит население Керчи. Об этом рассказала вице-премьер региона - министр труда и социальной защиты республики Елена Романовская.

«Сегодня уже первые транши после 16:00 пойдут. Начнутся в Керчи, это более 50 заявлений, которые там были утверждены. Уже на этапе направления средства по городу Ялте, Кировскому, Ленинскому и Советскому районам, каждый день у нас списки будут обновляться», - цитирует ТАСС Романовскую.

Она заверила, что местная администрация понимает, что жителям необходимы средства, потому со своей стороны делаем все зависящее, чтобы выплаты были отправлены оперативно.

По данным министра, на данные момент заявления на компенсации подали более 800 человек. Выплаты будут производиться из расчета на каждого члена семьи в отдельности.

Оказавшиеся в зонах подтопления люди могут претендовать на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей, еще 50 тысяч рублей люди получат при частичной утрате имущества и 100 тысяч рублей - при полной.

В Крыму 17-18 июня выпали обильные дожди, затопившие сотни жилых домов, зданий и автомобилей. Стихия затронула Керчь, Ялту, Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.