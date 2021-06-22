Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Власти Крыма начали выплачивать первые компенсации пострадавшим от наводнения

Светлана Иванова
17:08 22.06.2021
По данным министра труда и социальной защиты республики Елены Романовской, во вторник, 22 июня, после 16:00 пойдут первые транши. Сначала выплаты начнутся в Керчи.
Власти Крыма начали выплачивать первые компенсации пострадавшим от наводнения
© Фото: МЧС РФ
Читайте нас на:

Крымские власти готовы приступить к выплате компенсаций пострадавшим от наводнения жителям субъекта, которые оказались в зонах подтопления. Первыми единовременные выплаты получит население Керчи. Об этом рассказала вице-премьер региона - министр труда и социальной защиты республики Елена Романовская.

«Сегодня уже первые транши после 16:00 пойдут. Начнутся в Керчи, это более 50 заявлений, которые там были утверждены. Уже на этапе направления средства по городу Ялте, Кировскому, Ленинскому и Советскому районам, каждый день у нас списки будут обновляться», - цитирует ТАСС Романовскую.

Она заверила, что местная администрация понимает, что жителям необходимы средства, потому со своей стороны делаем все зависящее, чтобы выплаты были отправлены оперативно.

По данным министра, на данные момент заявления на компенсации подали более 800 человек. Выплаты будут производиться из расчета на каждого члена семьи в отдельности.

Оказавшиеся в зонах подтопления люди могут претендовать на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей, еще 50 тысяч рублей люди получат при частичной утрате имущества и 100 тысяч рублей - при полной.

В Крыму 17-18 июня выпали обильные дожди, затопившие сотни жилых домов, зданий и автомобилей. Стихия затронула Керчь, Ялту, Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:28 Армия
Видео
Замминистра обороны РФ Булгаков прибыл в Крым на ликвидацию последствий ЧС
16:19 Армия
Около 10 тысяч военных готовы подключиться к помощи жителям Крыма
15:04 В стране и мире
Собянин: с 28 июня посещать общепит смогут только люди с защитой от COVID-19
14:44 Армия
Видео
Командование Балтфлота почтило на Пискаревском кладбище память погибших в годы войны
12:22 Армия
Видео
Шойгу провел совещание по ситуации с паводком в Крыму
Популярное
Видео
Акция «Свеча памяти» прошла в Главном храме Вооруженных сил России
Видео
«Линия памяти» из 1418 свечей зажглась на Крымской набережной в Москве
Видео
У стен Музея Победы в Москве стартовала масштабная акция «Свеча памяти»
Видео
Частица Вечного огня прибыла в Главный храм ВС РФ
Видео
Опубликованы кадры перевозки частицы Вечного огня в Главный Храм ВС РФ на бронеавтомобиле «Тигр»
Видео
Тема номер один: как на Украине оценивают итоги исторического саммита Путина и Байдена
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.