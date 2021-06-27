Россия впервые выиграла чемпионат Европы по настольному теннису

Российские спортсмены Лев Кацман и Максим Гребнев впервые выиграли на чемпионате Европы по настольному теннису в парном разряде. В финале чемпионата им противостояла команда Бельгии - Якуб Дияс и Седрик Нюйтинк. Игра завершилась со счетом 12:10, 11:8, 8:11, 11:7.

Бронзовый комплект медалей достался сборным Венгрии и Португалии.

В 2017 году Международный олимпийский комитет включил в программу летней Олимпиады в Токио 15 новых дисциплин. Среди них оказались смешанные соревнования по настольному теннису.