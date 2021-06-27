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MCIS 2021: как оценили новейшее российское оружие главы военных ведомств 40 государств

Игорь Балдин
19:14 27.06.2021
На Московской Конференции по международной безопасности в Москве зарубежные гости изучали оптическое оружие и интересовались, хорошо ли оно стреляет под водой.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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О наращивании сил НАТО у границ России и в целом о ситуации в мире - шла речь на Московской Конференции по международной безопасности. Зашедший в это же время в российские воды британский эсминец Defender своими действиями только подтвердил - что международное право для Запада - пустой звук, что Североатлантический Альянс потерял всякий стыд, и наглым образом нарушает закон и провоцирует Россию на жесткие действия.  

О поведении Запада спикеры Форума говорили много и интересно. Глава ФСБ Александр Бортников рассказал, как террористы занимаются вербовкой молодежи с помощью компьютерных игр и  игровых чатов. Сергей Нарышкин дал свое видение того, что сейчас происходит со США, где якобы борьба за свободу слова и демократию - является ни чем иным, как  попыткой стать царями реальности и создать свое «Министерство правды» описанное когда-то Оруэллом.

В зале на конференции присутствуют делегаты с четырех континентов и министры обороны из 40 государств. Вместе с ними - представители международных организаций: ОДКБ, ОБСЕ, красного креста, лиги Арабских стран.

У входа в зал заседания развернулась выставка оружия с самыми современными его образцами. Это тоже - одно из направлений международного сотрудничества. Россия входит в тройку крупнейших в мире экспортеров военной техники, поставляя ее в десятки стран.

У стендов с модернизированными автоматами Калашникова - выстроилась очередь. Иностранцы изучают оптику и спрашивают, хорошо ли такие автоматы стреляют даже под водой. Возможно, после этой встречи контрактов будет еще больше. Делегаты постоянно говорят - «спасибо России», а дальше - перечисляют: за переобучение офицеров, за поставки оружия, за поддержание стабильности в мире и так далее.

Подробности смотрите в программе «Главное с Ольгой Беловой» в репортаже Игоря Балдина с Московской Конференции по международной безопасности.

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