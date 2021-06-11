В стране и мире Китайский марсоход «Чжужун» прислал селфи с Марса Алена Миронова Китайский марсоход «Чжужун» прислал фотоснимки с Красной планеты. © Фото: CNSA Читайте нас на: Китайский марсоход «Чжужун» прислал фотоснимки с Красной планеты. Об этом сообщает Китайское национальное космическое управление. © CNSA Снимки были сделаны на собственные камеры марсохода. А для того чтобы сделать селфи, ему пришлось отъехать на десять метров на юг от посадочной платформы, оставить камеру на поверхности, а затем вернуться на исходную позицию. © CNSA «Чжужун» прислал панорамную фотографию равнины Утопия с места приземления, а также некоторые другие снимки поверхности Марса. Китайский марсоход приступил к исследованиям на Марсе в мае. Планируется, что аппарат будет искать жизнь на Марсе, займется изучением грунта и поисками следов воды, а также проанализирует состав ионосферы планеты и особенности ее климата. Зонд был запущен 23 июля 2020 года при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-5» с космодрома Вэньчан. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика