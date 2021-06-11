Китайский марсоход «Чжужун» прислал селфи с Марса
Китайский марсоход «Чжужун» прислал фотоснимки с Красной планеты.
© Фото: CNSA
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Китайский марсоход «Чжужун» прислал селфи с Марса
Китайский марсоход «Чжужун» прислал фотоснимки с Красной планеты.
© Фото: CNSA
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