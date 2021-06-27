Молнии, ливень и ураган: на Москву обрушилась непогода

На северо-запад Москвы обрушился сильный дождь с раскатами грома и ураганным ветром. Кадры резкой смены погоды опубликовали местные жители.

На кадрах видно, что поток воды с неба сопровождается сильным ветром, раскачивающим деревья. Некоторые дороги столицы затопило водой. А некоторым пользователям Instagram удалось снять на видео и удары молнии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Novikova Elena (@belaya_lisa)

Ранее, вопреки прогнозам о приходе сухой грозы, на столицу 25 июня обрушилась самая настоящая. В нескольких дворах из-за сильного ветра обрушились деревья - некоторые упали на припаркованные машины.