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Молнии, ливень и ураган: на Москву обрушилась непогода

Алексей Курильченко
17:22 27.06.2021
Москвичи сняли на видео сильный дождь, который внезапно обрушился на столицу.
© Видео: instagram, gertsikovanatalya © Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости
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На северо-запад Москвы обрушился сильный дождь с раскатами грома и ураганным ветром. Кадры резкой смены погоды опубликовали местные жители.

На кадрах видно, что поток воды с неба сопровождается сильным ветром, раскачивающим деревья. Некоторые дороги столицы затопило водой. А некоторым пользователям Instagram удалось снять на видео и удары молнии.

 
 
 
 
 
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Публикация от Novikova Elena (@belaya_lisa)

Ранее, вопреки прогнозам о приходе сухой грозы, на столицу 25 июня обрушилась самая настоящая. В нескольких дворах из-за сильного ветра обрушились деревья - некоторые упали на припаркованные машины.

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