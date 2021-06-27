Молнии, ливень и ураган: на Москву обрушилась непогода
Москвичи сняли на видео сильный дождь, который внезапно обрушился на столицу.
© Видео: instagram, gertsikovanatalya © Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости
На северо-запад Москвы обрушился сильный дождь с раскатами грома и ураганным ветром. Кадры резкой смены погоды опубликовали местные жители.
На кадрах видно, что поток воды с неба сопровождается сильным ветром, раскачивающим деревья. Некоторые дороги столицы затопило водой. А некоторым пользователям Instagram удалось снять на видео и удары молнии.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ранее, вопреки прогнозам о приходе сухой грозы, на столицу 25 июня обрушилась самая настоящая. В нескольких дворах из-за сильного ветра обрушились деревья - некоторые упали на припаркованные машины.