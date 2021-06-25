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Град и сильнейший ветер: на Москву внезапно обрушилась гроза

Алексей Курильченко
21:53 25.06.2021
На Москву неожиданно обрушилась гроза - с ливнем, градом и сильным ветром.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Вопреки прогнозам о приходе сухой грозы, на столицу обрушилась самая настоящая. По улицам города прошелся сильный ливень, мощный ветер с силой выбивал неплотно закрытые окна, а в некоторых регионах столицы прошелся град.

На ВДНХ ливневки не справились с потоком воды - дороги затопило, пешеходам пришлось пробираться вброд. В нескольких дворах из-за сильного ветра обрушились деревья - некоторые упали на припаркованные машины.

В начале июня в столичном регионе объявляли желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра и грозы. По данным синоптиков, порывы ветра местами могли достигать 15 метров в секунду.

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