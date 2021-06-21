В Индии появился новый штамм коронавируса

В Индии выявили новый штамм коронавируса, появившийся в результате мутаций штамма «Дельта».

В штате Махараштра в центральной части Индии выявили уже двадцать случаев заражения новым штаммом - он получил название «Дельта плюс». Об этом сообщает Hindustan Times.

Как отмечается, в Министерстве здравоохранения Индии заявили, что новый штамм сегодня вызывает интерес исследователей, однако пока не квалифицируется как «вызывающий опасения».

Ранее в Минздраве оценили летальность от индийского штамма коронавируса. Как сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, индийский штамм COVID-19 распространяется быстрее других вариантов вируса, однако в данный момент нельзя говорить о более высоком уровне летальности от данной мутации