СМИ: семья Бурлакова подтвердила смерть бизнесмена в Москве

Семья одного из богатейших российских бизнесменов Олега Бурлакова подтвердила факт его смерти. Согласно заявлению представителя близких покойного, по данным СМИ, мужчина скончался 21 июня текущего года в Москве.

Жена Людмила, а также дочери Елена и Вероника планируют провести независимую международную экспертизу для установления всех обстоятельств кончины Бурлакова. Согласно имеющейся информации, причиной смерти бизнесмена стал COVID-19. Об этом сообщает Forbes.

По данным прессы, родственники умершего множество раз делали запросы о состоянии здоровья Бурлакова. Несмотря на это, новость о его смерти семье стала известна от юристов.

Олег Бурлаков ушел из жизни в возрасте 71 года. Ранее СМИ сообщали, что бизнесмен умер в Монако 23 июня.