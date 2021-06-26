Forbes: бизнесмен Олег Бурлаков скончался от коронавируса

Бизнесмен Олег Бурлаков, входящий в список богатейших россиян, скончался в Монако 23 июня. По данным Forbes, причиной смерти стали последствия заражения коронавирусом.

Бурлакову было 72 года. Его состояние оценивалось в 650 миллионов долларов, он занимал 177-е в списке богатейших россиян. Бизнесмен занимался строительством - он был совладельцем Стройлесбанка, и владел инвестиционно-строительной компанией «Импульс»

Бурлаков был известен как обладатель одной из самых больших парусных яхт в мире - Black Pearl. Стоимость «Черной жемчужины» оценивалось в 250 миллионов евро.