Названа опасность солнцезащитных экранов в автомобиле

В России во многих регионах установилась жара, которая заставила автомобилистов задуматься о защите своих машин от ярких солнечных лучей. Светоотражающие экраны представляют из себя большую панель, на поверхность которой нанесен специальный материал, отражающий лучи солнца, пишет «Российская газета».

У технологических средств тоже есть недостатки. Все зависит от того, какую установить защиту.

Когда светоотражающий экран устанавливается на переднюю панель или крепиться с помощью присосок на стекла туда, где имеются сколы и трещины. Когда отражающий свет попадает на такие изъяны, то они превращаются в увеличительное стекло. Такие «лупы» могут спровоцировать пожар.

Ранее стало известно, что отсутствие технического осмотра машины чревато тем, что на дорогах может появиться множество некачественных автомобилей, которые будут представлять опасность не только для их владельцев, но и для окружающих.