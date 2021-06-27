Путин поручил доложить о мерах по освобождению от НДС малого бизнеса в сфере общепита

До 30 июня правительству необходимо доложить президенту России Владимиру Путину о подготовке эксперимента по отмене НДС для предприятий общепита, если их годовая выручка не превышает 2 миллиарда рублей. Об этом сообщается в перечне поручений по итогам Петербургского международного экономического форума.

«Правительству РФ (необходимо - Прим.ред.) обеспечивать начиная с 2022 года реализацию пилотного проекта по предоставлению юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые оказывают услуги общественного питания и среднесписочная численность работников каждого из которых не превышает 1 500 человек, права применять общий режим налогообложения, предусматривающий: освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость, в случае если годовая выручка каждого такого юридического лица или индивидуального предпринимателя не превышает 2 миллиарда рублей; применение пониженных тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, установленных для субъектов малого и среднего предпринимательства», - отмечается в перечне.

Данный доклад российский лидер ждет до 30 июня, далее - один раз в полгода.

Ранее Владимир Путин на церемонии подписания Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством РФ на период с 2021 по 2023 год заявил, что российский рынок труда нужно восстановить до того уровня, каким он был в 2019 году, когда еще в страну не пришла эпидемия COVID-19.