Путин: к концу года нужно восстановить показатели рынка труда до уровня 2019 года

Президент РФ Владимир Путин на церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством РФ на период с 2021 по 2023 год заявил, что российский рынок труда нужно восстановить до того уровня, каким он был в 2019 году, когда еще в страну не пришла эпидемия COVID-19.

«Уже к концу текущего года нужно восстановить рынок труда до уровня 2019 года. Мы с правительством это постоянно обсуждаем», - отметил глава государства.

Решение данной важной задачи зависит, полагает президент РФ, прежде всего от роста деловой активности, наращивания капиталовложений в рабочие места и инвестиций. При этом Владимир Путин отметил, что правительство, со своей стороны, все необходимые меры для этого уже приняло, пишет ТАСС.

«Мы вдвое снизили фискальную нагрузку на фонд оплаты труда для средних и малых компаний, это решение носит долгосрочный характер, отказываться от него мы не собираемся», - пояснил глава государства, указывая на действия кабинета министров.

Теперь власти рассчитывают «на встречные шаги» со стороны бизнеса, который должен направить средства, освободившиеся благодаря налоговым льготам, на повышение зарплат сотрудникам предприятий.