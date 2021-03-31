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Путин: к концу года нужно восстановить показатели рынка труда до уровня 2019 года

Валентина Пескова
14:58 31.03.2021
Правительство для этого приняло все необходимые меры и рассчитывает на «встречные шаги со стороны бизнеса».
Путин: к концу года нужно восстановить показатели рынка труда до уровня 2019 года
© Фото: Алексей Сухоруков, РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин на церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством РФ на период с 2021 по 2023 год заявил, что российский рынок труда нужно восстановить до того уровня, каким он был в 2019 году, когда еще в страну не пришла эпидемия COVID-19.

«Уже к концу текущего года нужно восстановить рынок труда до уровня 2019 года. Мы с правительством это постоянно обсуждаем», - отметил глава государства.

Решение данной важной задачи зависит, полагает президент РФ, прежде всего от роста деловой активности, наращивания капиталовложений в рабочие места и инвестиций. При этом Владимир Путин отметил, что правительство, со своей стороны, все необходимые меры для этого уже приняло, пишет ТАСС.

«Мы вдвое снизили фискальную нагрузку на фонд оплаты труда для средних и малых компаний, это решение носит долгосрочный характер, отказываться от него мы не собираемся», - пояснил глава государства, указывая на действия кабинета министров.

Теперь власти рассчитывают «на встречные шаги» со стороны бизнеса, который должен направить средства, освободившиеся благодаря налоговым льготам, на повышение зарплат сотрудникам предприятий.

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