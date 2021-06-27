В Германии назвали условие для остановки «Северного потока - 2»

Глава немецкой партии «Христианско-демократический союз», а также кандидат на пост канцлера страны Армин Лашет заявил, что допускает возможность остановки «Северного потока -2» при условии, что он будет использоваться против Украины. Подобная мера, как указал политик, будет актуальна и после окончания строительства газопровода.

«Геостратегическое влияние было оговорено: он не должен наносить ущерб Украине», - обозначил Лашет.

Согласно словам партийного лидера, Европа все время посылала подобные сигналы. Он добавил, что в случае с реализацией проекта должны приниматься во внимание украинские интересы, а также гарантироваться транзит газа через территорию государства. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Германия совместно с Соединенными Штатами обсуждают возможную помощь Украине в контексте будущей реализации проекта «Северный поток -2». В частности, ФРГ и США рассматривают возможность инвестирования в сферу энергетики страны для ее активного развития.