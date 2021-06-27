Названы случаи, когда можно получить штраф за видеорегистратор

Заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов сообщил, что размещение слишком большого видеорегистратора, по центру лобового стекла может повлечь за собой штраф.

По словам Миронова, можно часто слышать, что без «регистраторов» скоро запретят эксплуатировать транспортное средство. С другой стороны, есть утверждения, что за размещение видеорегистратора можно получить штраф. Но на данный момент на практике такие меры отсутствуют.

«Существует мнение, что размещение слишком большого видеорегистратора, по центру лобового стекла может повлечь за собой штраф по ст.12.5 КоАП, так как он ограничивает водителю обзорность. Штраф за эксплуатацию транспортного средства в условиях созданных ограничений обзора действительно существует, и на практике это чаще всего связано с наклейками на ветровое или боковые стекла», - уточнил в разговоре с агентством «Прайм» юрист.

Также он рекомендовал принимать решение об установке или не установке видеорегистратора, исходя из собственных потребностей, согласно существующим регламентам.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе со «Звездой» обратил внимание автомобилистов на то, что отказ от обязательного предъявления диагностической карты перед получением полиса ОСАГО не отменяет необходимости проведения техосмотра транспортного средства.