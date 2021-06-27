Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Названы случаи, когда можно получить штраф за видеорегистратор

Кира Карон
10:08 27.06.2021
Юрист пояснил в каких случаях можно получить штраф за видеорегистратор в транспортном средстве.
Названы случаи, когда можно получить штраф за видеорегистратор
© Фото: Алексей Мальгавко, РИА Новости
Читайте нас на:

Заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов сообщил, что размещение слишком большого видеорегистратора, по центру лобового стекла может повлечь за собой штраф.

По словам Миронова, можно часто слышать, что без «регистраторов» скоро запретят эксплуатировать транспортное средство. С другой стороны, есть утверждения, что за размещение видеорегистратора можно получить штраф. Но на данный момент на практике такие меры отсутствуют.

«Существует мнение, что размещение слишком большого видеорегистратора, по центру лобового стекла может повлечь за собой штраф по ст.12.5 КоАП, так как он ограничивает водителю обзорность. Штраф за эксплуатацию транспортного средства в условиях созданных ограничений обзора действительно существует, и на практике это чаще всего связано с наклейками на ветровое или боковые стекла», - уточнил в разговоре с агентством «Прайм» юрист.

Также он рекомендовал принимать решение об установке или не установке видеорегистратора, исходя из собственных потребностей, согласно существующим регламентам.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе со «Звездой» обратил внимание автомобилистов на то, что отказ от обязательного предъявления диагностической карты перед получением полиса ОСАГО не отменяет необходимости проведения техосмотра транспортного средства.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:53 В стране и мире
В Индии на базе ВВС прогремели два взрыва
08:26 В стране и мире
Опубликованы рекомендации по вакцинации беременных препаратом «Спутник V»
06:40 В стране и мире
Трамп обвинил Байдена в одобрении «Северного потока-2»
05:50 В стране и мире
Видео
Не справился с управлением: три человека погибли в ДТП под Красноярском
04:04 В стране и мире
Трамп заявил, что Россия и другие страны «унижают» США при Байдене
Популярное
Опубликованы рекомендации по вакцинации беременных препаратом «Спутник V»
Собянин: каждый день в Москве госпитализируют около двух тысяч человек с COVID-19
Видео
МО РФ: британский эсминец в Черном море потерпел эпическое фиаско и резко изменил курс
Собянин подписал указ о переводе не менее 30% работников на «удаленку» с 28 июня
Видео
Самолеты МиГ-31К и Ил-38 прибыли на авиабазу Хмеймим в рамках учений
Мэр Москвы подписал указ о переводе на «удаленку» пожилых и работников с хроническими заболеваниями с 28 июня
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.