Молния, гром и сильный ливень обрушился на Санкт-Петербург после праздника выпускников «Алые паруса»

В Санкт-Петербурге, ночью, после праздника выпускников «Алые паруса» пошел проливной ливень, а в небе раскаты молний. Очевидцы подилились видео в Сети.

На кадрах видно, как в небе сверкала молния и гремел гром. Белые ночи заволокли темные тучи. Дождь прошелся почти по всему городу. Тропическую жару сменили обильные осадки.

Ранее стало известно, что согласно прогнозам синоптиков, в целом в России ожидается теплый июль с температурами чуть выше климатической нормы. Однако в ряд регионов при этом возможны периоды похолодания.