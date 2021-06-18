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Периоды похолодания и засуха: синоптики рассказали, каким будет июль в России

Светлана Иванова
15:24 18.06.2021
В России во второй месяц лета погода будет близка к климатической норме. Однако в некоторых субъектах ожидаются периоды похолодания. В ряде регионов, наоборот, возможна засуха.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Q K, Pixabay
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Согласно прогнозам синоптиков, в целом в России ожидается теплый июль с температурами чуть выше климатической нормы. Однако в ряд регионов при этом возможны периоды похолодания. Об этом в комментарии «Звезде» рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Например, в европейской части РФ, включая Москву и столичный регион, средняя дневная температура составит плюс 22-27 градусов, при этом при похолодании столбик термометра остановится на отметке в плюс 17-22 градуса. Количество осадков будет соответствовать климатической норме.

«Общий фон - это в пределах нормы практически по всей России, но с осадками сложнее, они представляют собой более пеструю картину. Например, в средней полосе России будут осадки в пределах нормы, в Москве это 94 мм, дневная температура в Москве - 22-27, при похолоданиях может понижаться до 17-22 градусах», - уточнила Паршина.

Она также пообещала жителям юга европейской части страны, где сейчас прохладно и дождливо, нормализацию погодных условий.

«На юге европейской территории погода должна нормализоваться, сейчас там дожди и прохладно. Температура в средней полосе днем - от 22 до 27 градусов. Дневная такая температура преобладающая. В Поволжье на юге - это Самарская, Саратовская, Оренбургская области - плюс 28-33 градуса дневная температура, и на юге - это Краснодарский край, Ростовская область, Нижнее Поволжье, Крым, Северный Кавказ - дневная температура в тех же пределах: от 27 до 33 градусов», - указала синоптик.

В ряде регионов России, в том числе в Черноземье, на севере Западной Сибири, в Красноярском крае, ожидается засушливый июль, уточнила специалист.

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