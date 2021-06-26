Банк РФ с первого июля отменяет принятые послабления во время пандемии

Центральный банк России с первого июля сворачивает часть принятых во время пандемии для поддержки граждан и бизнеса послаблений, в том числе заканчивает свое действие рекомендация о реструктуризации кредитов пострадавшим от коронавируса гражданам и малому и среднему бизнесу.

Послабления были введены весной в 2020 году. Послабления были введены в банковском секторе и направлены на поддержку россиян и предприятий, которые столкнулись со снижением доходов.

Ранее Центральный банк РФ повысил ключевую ставку до 5,5% годовых. Так, ставка вернулась на уровень, наблюдаемый в апреле-июне 2020 года. Последний раз она была повышена 23 апреля 2021 года до 5% годовых.