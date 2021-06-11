Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Банк России повысил ключевую ставку до 5,5%

Алена Миронова
14:22 11.06.2021
Центральный банк РФ повысил учетную ставку до 5,5% годовых. Она вернулась на уровень, который наблюдался в апреле-июне прошлого года.
Банк России повысил ключевую ставку до 5,5%
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
Читайте нас на:

Центральный банк РФ повысил ключевую ставку до 5,5% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Так, ставка вернулась на уровень, наблюдаемый в апреле-июне 2020 года. Последний раз она была повышена 23 апреля 2021 года до 5% годовых.

Как отмечается в пресс-релизе банка, рост цен в мае значительно ускорился - до 6%. Более того, тенденция продолжилась. Это явление объясняется тем, что внутренний спрос не сходится с возможностями расширения предложения - в такой ситуации предприятиям легче повысить цены. 

На сегодняшний день банк ожидает замедления инфляции до 4% во втором полугодии 2022 года.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:10 В стране и мире
ВЦИОМ: Владимиру Путину доверяют 66% россиян
13:48 В стране и мире
В кабмине ФРГ заявили, что вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня
11:26 В стране и мире
Видео
Два спецборта авиации МЧС РФ доставили из сектора Газа в Россию 112 человек
10:13 В стране и мире
Видео
Десять человек пострадали при столкновении микроавтобуса и автомобиля в Астраханской области
08:59 В стране и мире
Aurus завоевал премию «Автомобиль года» в России
Популярное
Саммит Путина и Байдена в Женеве пройдет 16 июня на вилле «Ла-гранж»
Видео
В Сети появились кадры с места расстрела судебных приставов в Адлере
Видео
«Зритель все чувствует»: вернувшаяся в финал «Новой звезды - 2021» конкурсантка из Магаданской области поделилась эмоциями от итогов смс-голосования
Видео
Появились видеокадры задержания в Санкт-Петербурге видеоблогера Юрия Хованского
Видео
Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили после пожара в рязанской больнице
Видео
Макрона ударили по лицу во время визита в регион Дром
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.