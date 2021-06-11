Банк России повысил ключевую ставку до 5,5%

Центральный банк РФ повысил ключевую ставку до 5,5% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Так, ставка вернулась на уровень, наблюдаемый в апреле-июне 2020 года. Последний раз она была повышена 23 апреля 2021 года до 5% годовых.

Как отмечается в пресс-релизе банка, рост цен в мае значительно ускорился - до 6%. Более того, тенденция продолжилась. Это явление объясняется тем, что внутренний спрос не сходится с возможностями расширения предложения - в такой ситуации предприятиям легче повысить цены.

На сегодняшний день банк ожидает замедления инфляции до 4% во втором полугодии 2022 года.