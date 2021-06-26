На реке Вилюй в Якутии произошел разлив нефтепродуктов

В Якутии в реку Вилюй в районе Вилюйской ГЭС-2 попали нефтепродукты. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии Якутии.

«По факту разлива нефтепродуктов в реку Вилюй организована проверка», - сказано в сообщении.

Сообщается, что разлив произошел в результате технологического инцидента на объекте Вилюйской ГЭС-2. Об объеме и виде попавших в реку нефтепродуктов не сообщается.

На данный момент на место выехали инспекторы местного комитета экологического надзора и Восточно-Сибирского территориального управления Росрыболовства.

Ранее на берегу пляжа Туапсе произошел разлив нефти в море. Взволнованные жители города Туапсе разместили в соцсетях видеоролики с местного дикого пляжа и района Дальний мол.