На берегу пляжа Туапсе произошел разлив нефти в море

Взволнованные жители города Туапсе разместили в соцсетях видеоролики с местного дикого пляжа и района Дальний мол.

Как сообщают очевидцы, на побережье чувствуется ужасный химический запах, а вода при этом - имеет черный цвет и характерную маслянистую консистенцию с пленкой.

По данным портала «Живая Кубань», в курортном городе Краснодарского края произошел разлив нефтепродуктов. ЧП в Черном море ориентировочно случилось 24 мая во второй половине дня. Морская вода окрасилась в черный цвет и покрылась пленкой.