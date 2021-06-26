Мигранты будут подписывать «соглашение о лояльности» в РФ

При въезде в Россию иностранные граждане должны будут подписывать «соглашение о лояльности» с правилами пребывания в стране и осуществлением трудовой деятельности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

«Введение в законодательство института "соглашения о лояльности" предусмотрено концепцией проекта нового федерального закона в сфере миграции. Данный инструмент предполагается использовать как меру административного воздействия профилактического характера в целях информирования иностранного гражданина о правилах (требованиях) въезда в РФ, выезда из РФ, пребывания (проживания) в РФ и привлечения к трудовой деятельности в РФ, об установленных ограничениях и запретах, о последствиях их несоблюдения», - сказал собеседник агентства.

Поясняется, что иностранный гражданин, подписывая «соглашение о лояльности» будет подтверждать свою информированность, в том числе о последствиях несоблюдения установленных правил, дает согласие не причинять ущерб России.

Также будет взято обязательство оплатить расходы, связанные с возможной высылкой за пределы страны иностранного гражданина, если им будут нарушены условия соглашения.

«Согласно проекту закона, подписание соглашения о лояльности предполагается иностранными гражданами, въезжающими в РФ в визовом порядке, одновременно при подаче заявления о выдаче (оформления) визы на въезд в РФ, в том числе в электронной форме», - добавили в ведомстве.

Предусматривается, что при подписании соглашения въезжающими в РФ без визы иностранными гражданами проведение обязательной государственной дактилоскопической регистрации.

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