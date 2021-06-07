Хуснуллин объяснил, почему РФ не откажется от трудовых мигрантов

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал по какой причине Россия не может отказаться от трудовых мигрантов.

«К сожалению, пока у нас низкий уровень производительности труда, мы вынуждены пользоваться мигрантами. Мы не сможем за один-два года уйти в технологии, когда мы обойдемся без мигрантов», - объяснил он в эфире канала RTVI.

Хуснуллин добавил, что мигрант работает 12 часов за 30-40 тысяч, максимум 50.

«Наши люди не готовы работать 12 часов за 50 тысяч рублей. А мигранты готовы», - добавил он.

В заключение Хуснуллин сообщил, что «сейчас рабочая сила подорожала на 50 процентов, это минимум 12,5% удорожания строительства. За все заплатит потребитель».

Ранее стало известно, что в России введут новый специальный правовой режим для мигрантов, которые не имеют права находиться на территории страны. Он получит название «Контролируемое пребывание».