Илон Маск поделился мемом про вторжение Наполеона в Россию

Американский предприниматель, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск поделился в социальной сети Twitter мемом, описывающим неудачную попытку исторической фигуры, императора Франции Наполеона Бонапарта вторгнуться в Россию.

На изображении высмеивается роль в сражениях наполеоновской армии против Российской Империи фактора времени года и российских погодных условий.

«Время решает все», - подметил Маск в комментарии к мему.

Ранее Илон Маск отозвался о советском ракетном двигателе РД-180 как о лучшей конструкции в мире. Закупленные Соединенными Штатами, они выдержали уже 92 пуска с американских космодромов.