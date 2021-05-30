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Отец «Атласов»: почему Илон Маск назвал советский ракетный двигатель лучшей конструкцией в мире

Егор Левин
10:20 30.05.2021
Одну из первых и самых серьезных разработок СССР создали на рубеже 90-2000-х годов, и к настоящему моменту ее качество признано специалистами по всему миру.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Одна из отечественных космических разработок, которые у России покупают США - двигатель РД-180, который они впоследствии устанавливают на первые ступени ракетоносителей «Атлас-3» и «Атлас-5».

Эту серьезную конструкцию создали на рубеже 90-2000-х годов. К настоящему моменту ее качество признано многими мировыми специалистами, в том числе американским популяризатором освоения космоса и других планет, предпринимателем Илоном Маском. Однажды он признал, что на сегодняшний день РД-180 - лучшая конструкция в мире. Закупленные двигатели выдержали уже 92 пуска в США. Все они признаны успешными.

Сейчас Илон Маск вовсю осваивает двигатели, где с кислородом взаимодействует не керосин, а метан. Как рассказал «Военной приемке» главный конструктор «КБ Химавтоматики» Виктор Горохов, соответствующими разработками также изначально занимались в Советском Союзе.

«Самыми первыми в мире предложили применение метановых двигателей в России. Это 1980-е годы. В 1998 году мы впервые провели испытания ракетного двигателя, на котором летают космонавты, мы его приспособили под кислород и метан, и провели огневые испытания у себя на стендовой базе. Вот уже 23 года назад», - напомнил он.

Ранее в «Военной приемке» опровергли первенство немецкой ракеты Фау-2 в истории развития ракетной техники. Как заявили в «Энергомаше», еще в 30-х годах прошлого века в СССР сделали свои первые «ракетные» шаги.

Смотрите программу «Военная приемка. Космические двигатели» на сайте телеканала, приложении SMART.TV и на YouTube. Съемочная группа побывала на профильных предприятиях и испытательных полигонах. А также впервые в эфире зрители телеканала «Звезда» смогут увидеть реактивное пламя на расстоянии вытянутой руки.

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