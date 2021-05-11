Праздник выпускников «Алые паруса-2020» одержал победу в четырех номинациях международной премии Global Eventex Awards

Самый красивый в стране праздник выпускников «Алые паруса – 2020» завоевал пять призов международной премии Global Eventex Awards. Об этом сообщается на сайте награды.

Так, проект отметили золотом в следующих номинациях: «Арт-событие», «Праздничное мероприятие», «Культурное событие», «Музыкальное событие». Серебро завоевали в в категории «Лучшая прямая трансляция».

Победители были выбраны из числа 561 заявки из 37 стран мира. Церемония проходит в онлайн-формате. Победителей объявляют в прямом эфире.

Премию учредили в 2009 году. Она считается одной из крупнейших в своей сфере. Многие сравнивают ее с «Оскаром» и «Эмми». За все время существования конкурса в нем приняли участие проекты более чем из 85 государств.

В 2020 году из-за пандемии новой коронавирусной инфекции праздник «Алые паруса» провели в онлайн-формате. Мероприятие транслировали по телевизору, а также в соцсетях. Как считают эксперты, а также сами выпускники, «Алые паруса-2020» войдет в историю как самое грандиозное событие, несмотря на его проведение в онлайн-формате.