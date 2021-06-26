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Российские легкоатлеты, имеющие нейтральный статус, будут допущены к Олимпиаде

Алексей Курильченко
21:09 26.06.2021
The World Athletics одобрила участие российских легкоатлетов в Олимпиаде в Токио под нейтральным флагом.
Российские легкоатлеты, имеющие нейтральный статус, будут допущены к Олимпиаде
© Фото: pixabay.com
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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) одобрила участие в соревнованиях 61 российского атлета. Отмечается, что спортсмены, при успешном прохождении всех необходимых тестов, выступят под нейтральным статусом.

«Допинговое агентство The World Athletics одобрило участие 61 российского легкоатлета, которые подходят под критерии для участия в международных соревнованиях под нейтральным флагом», - говорится в сообщении на сайте организации.

Отмечается, что в список соревнований входят и Олимпийские игры, которые состоятся в Токио.

Ранее с российского легкоатлета Сергея Шубенкова сняли обвинения в нарушении антидопинговых правил. Выяснилось, что положительный результат допинг-теста был получен из-за содержания вещества в таблетках, которые принимал сын спортсмена - частицы лекарства остались в доме спортсмена.

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