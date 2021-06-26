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Посол РФ: действия Лондона по Defender могли привести к военному столкновению

Валентина Пескова
21:11 26.06.2021
Российский дипломат подтвердил, что начальник генштаба Великобритании признал заход их эсминца - провокацией.
Посол РФ: действия Лондона по Defender могли привести к военному столкновению
© Фото: royalnavy.mod.uk
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То, как действовал Лондон, провоцируя российских военных в Черном море, когда сознательно отправил свой эсминец Defender нарушить границу России, могло привести к военному столкновению. Об этом заявил в интервью посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

Как отметил дипломат, весь кошмар ситуации состоит в том, что в Лондоне свою политическую позицию пытаются подкрепить военной провокацией.

«Она действительно может довести нас до серьезного военного инцидента, что, собственно, признал начальник генерального штаба Великобритании буквально вчера вечером», - заявил Келин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Начальник Генштаба Великобритании генерал Ник Картер заявил накануне, что заход британского эсминца Defender за границы РФ в Черном море мог вызвать риск необоснованной эскалации. Картер отметил, что просчет «в игре в "кошки-мышки" с Россией» мог привести в полномасштабной войне.

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