Глава Генштаба Британии признал риск «необоснованной эскалации» при заходе эсминца Defender на территорию РФ

Заход британского эсминца Defender за границы РФ в Черном море мог вызвать риск необоснованной эскалации. Об этом заявил начальник Генштаба Великобритании генерал Ник Картер. Он отметил, что просчет «в игре в "кошки-мышки" с Россией» мог привести в полномасштабной войне.

«То, из-за чего я не сплю по ночам - это просчет, к которому приводит необоснованная эскалация. Ситуация, которую мы наблюдали в Черном море в среду - это один из тех случаев, которые могут его (просчет. - Прим. ред.) породить», - цитирует генерала издание Telegraph.

По словам главы Генштаба, инцидент стал примером «битвы нарративов», которая произошла из-за большого количества дезинформации и фейковых новостей о случившемся.

«Я хотел бы предположить, что это стало ярким примером того, как произошел инцидент в Черном море, который в настоящее время вызывает большой ажиотаж в средствах массовой информации. Это классический пример битвы повествований. И еще не принято решение о том, кто выиграл эту битву», - заключил Картер.

Ранее ФСБ России опубликовала видео хода переговоров с экипажем британского эсминца Defender, который 23 июня нарушил границу страны в Черном море. На кадрах также можно увидеть российские самолеты, сопровождающие эсминец.