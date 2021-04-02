Опубликованы кадры с места наезда на полицейских у КПП Капитолия
По данным СМИ, у здания были зафиксированы выстрелы.
© Видео: twitter, @JacquiHeinrich © Фото: @KreatelyOSINT Twitter
Корреспондент Fox News Жакки Хейнрич опубликовала кадры с места наезда на КПП Капитолия США в Вашингтоне. На кадрах видно, как сотрудники полиции помогают раненым коллегам.
Журналистка отметила в своем Twitter, что возле здания находится большое количество полицейских, ведется работа по госпитализации пострадавших правоохранителей.
По данным местных СМИ, у правительственного здания была также зафиксирована стрельба.
Ранее сообщалось, что неизвестный протаранил на автомобиле КПП вашингтонского Капитолия. В результате наезда несколько полицейских получили ранения. Совершивший наезд был задержан.