Легкоатлет Шубенков выступит в международных стартах в нейтральном статусе

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) допустила чемпиона мира в беге на 110 метров с барьерами Сергея Шубенкова для выступления на международных стартах в нейтральном статусе. Как сообщается в релизе World Athletics, вместе с барьеристом к соревнованиям допущены еще 60 российских спортсменов.

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit, AIU) объявил 22 июня, что спортсмен Шубенков - не признан виновным в употреблении допинга.

В пробе, взятой у легкоатлета 15 декабря 2020 года, обнаружена очень низкая концентрация мочегонного средства, которая оказалась в его организме непреднамеренно, а в результате использования лекарства одним из членов семьи. Санкций в отношении Сергея Шубенкова вынесено не было.