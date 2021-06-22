Отсутствие вины Сергея Шубенкова подтвердили в ВФЛА

Всероссийская федерации легкой атлетики прокомментировала решение Дисциплинарного Трибунала о том, россиянин Сергей Шубенков признан невиновным в нарушении антидопинговых правил и в его действиях отсутствует вина или халатность. Как напомнили в ВФЛА, подозрения у комиссии возникли после проведения тестирования внесоревновательной пробы, которая была взята у спортсмена 15 декабря 2020 года.

«В пробе была обнаружена низкая концентрация вещества, известного под названием ацетазоламид (мочегонное средство). После тщательного расследования и объяснений спортсмена AIU признал, что положительный результат был получен из-за непреднамеренного попадания в организм остатков лекарства, использованного для лечения члена его семьи», - указано на сайте организации.

В связи с этим к российскому легкоатлету не будет применена дисквалификация и не будет наложено никаких санкций. Во Всероссийской федерации легкой атлетики рассказали, что Дисциплинарный трибунал в составе трех человек постановил, что это был «действительно исключительный» случай и отклонил просьбу AIU о назначении срока дисквалификации.