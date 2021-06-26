«Бесконечная дестабилизация»: Захарова высказалась об учениях Киева и НАТО

Учения Украина-НАТО проводятся с целью «бесконечной дестабилизации» у границ России, а также переброски оружия и техники на территорию Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы же прекрасно понимаем, что эти учения тоже преследуют две глобальные задачи. Первая – это бесконечная дестабилизация по периметру российской границы... А второй момент – перебрасывать на территорию Украины различные виды техники, вооружения экипировки и оставлять там», - заявила Захарова и интервью Youtube-каналу «Соловьев Live».

Ранее Мария Захарова заявила, что выдача российских паспортов жителям Донбасса является гуманитарным жестом из-за введения Украиной блокады региона и несоблюдения Киевом Минских соглашений. Таким образом она прокомментировала обвинения Владимира Зеленского в сторону России.