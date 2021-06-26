Вице-премьер Борисов поздравил суворовцев Тверского училища с получением аттестатов

В торжественной церемонии вручения аттестатов в Тверском суворовском училище принял участие вице-премьер Юрий Борисов - он поздравил выпускников и преподавательский состав. Также он с теплыми словами обратился к родителям выпускников - будущих защитников Родины.

«Я хочу обратиться с благодарность. к командованию - офицерам-воспитателям, преподавателям. Семь лет они были вашими наставниками. Они создали вам все необходимые условия и это была ваша вторая семья. Они учили вас общеобразовательным наукам и азам военного дела. Скажем им всем огромное спасибо... Уважаемые родители, думаю, что чувство гордости не покинет вас долгое время - вы воспитали достойных сынов Вооруженных сил и вам не стыдно за всю их будущую деятельность. Уважаемые ребята, сегодня вы вступаете во взрослую жизнь. Вы закончили одно из самых лучших, старейших суворовских училищ России. Дорожите и несите всю свою жизнь память об этих годах обучения», - заявил Борисов.

В ТСВУ в торжественной церемонии принял участие министр обороны Сергей Шойгу. Он передал довузовскому учреждению военного ведомства его историческое знамя, поздравил выпускников с торжественным днем и вручил им аттестаты о среднем полном образовании.