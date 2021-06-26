Министр обороны России Сергей Шойгу принял участие в церемонии первого выпуска суворовцев возрожденного ТСВУ и передал довузовскому учреждению военного ведомства его историческое знамя.

«‎Сегодня я хочу передать вам на вечное хранение историческую реликвию - знамя первых тульских суворовцев. Это были парни, опаленные войной, блокадники, сыны полка, герои-партизаны, которые обрели здесь дом и семью. Пусть это знамя станет символом суворовского братства и преемственности всех поколений выпускников училища», - заявил Шойгу.

Министр обороны поздравил выпускников с торжественным днем, вручил им аттестаты о среднем полном образовании и нагрудные знаки об окончании учебного заведения. В торжественной церемонии принял участие губернатор Алексей Дюмин. Также кадетам и гостям торжества показали видеопоздравление выпускника первого набора училища 1944 года Льва Бимбирекова.

Это первый выпуск суворовцев в Туле, после того как в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина в 2016 году ТСВУ, расформированное в сентябре 1960 года, было возрождено. Специалисты Военно-строительного комплекса за четыре месяца с нуля возвели комплекс зданий заведения. Восьмого сентября 2016 года состоялось торжественное открытие училища, на котором присутствовали президент РФ, министр обороны России, губернатор Тульской области.

В 2020-2021 учебном году в 11-х классах ТСВУ обучалось 63 выпускника. Все успешно прошли курс. Шесть суворовцев награждены медалями «‎За особые успехи в учении».