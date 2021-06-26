В Москве задержан водитель с фальшивым удостоверением правоохранителя и оружием

Сотрудники столичного ГИБДД задержали на Кутузовском проспекте водителя, у которого при себе имелось фальшивое удостоверение сотрудника правоохранительных органов, а в багажнике находилось огнестрельное оружие. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Отмечается, что у задержанного найдены автомат, пистолет и патроны.

«19-летний молодой человек, управлявший указанным автомобилем, был доставлен в Отдел МВД России по Можайскому району г. Москвы для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Изъятые предметы направлены на исследование», - говорится в сообщении на сайте МВД.

Ранее полиция Москвы выявила и пресекла продажу фиктивных медицинских документов - часть из них была предназначена для освобождения от вакцинации от коронавируса. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовных дел.