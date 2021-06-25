Полиция пресекла продажу в Москве фальшивых документов об освобождении от вакцинации

Полиция Москвы выявила и пресекла продажу фиктивных медицинских документов - часть из них была предназначена для освобождения от вакцинации от коронавируса. На данный момент решается вопрос в возбуждении уголовных дел.

«Сотрудники в ходе проверочной закупки приобрели справку о наличии противопоказаний от прививок, якобы выданную врачом-аллергологом одной из поликлиник столицы. Задержанная гражданка пояснила, что работает курьером. При доставлении ее в отдел полиции она попыталась удалить фрагмент переписки в мессенджере на мобильном телефоне», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Также был выявлен факт продажи справки коммерческой клиники, в которой якобы указывалось высокое количество антител в организме. В обоих случаях документы признаны поддельными. Полиция ведет работу по выявлению соучастников преступления.

Ранее в Москве задержали троих молодых людей, которые продавали поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19 через интернет-магазин. Цена одной справки составляла от 4 до 5 тысяч рублей.