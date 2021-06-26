В стране и мире В Ялте сняли на видео смытую потоком воды строительную технику Алексей Курильченко Мощные потоки воды после ливня в Ялте снесли экскаватор. © Видео: instagram, sokolovnikolaytv © Фото: instagram, sokolovnikolaytv Читайте нас на: Жители Ялты сняли на видео последствия сильного ливня, который обрушился на город. Мощные потоки воды сносят строительную технику. На кадрах видно, что вода перевернула экскаватор. По словам автора видео, ливень в городе сопровождался градом. В региональном МЧС ранее объявили штормовое предупреждение. По данным корреспондента РИА Новости, дождь обрушился около 13:00. Жители начали покидать центр города. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика