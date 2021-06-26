В Ялте сняли на видео смытую потоком воды строительную технику
Мощные потоки воды после ливня в Ялте снесли экскаватор.
© Видео: instagram, sokolovnikolaytv © Фото: instagram, sokolovnikolaytv
Жители Ялты сняли на видео последствия сильного ливня, который обрушился на город. Мощные потоки воды сносят строительную технику.
На кадрах видно, что вода перевернула экскаватор. По словам автора видео, ливень в городе сопровождался градом.
В региональном МЧС ранее объявили штормовое предупреждение. По данным корреспондента РИА Новости, дождь обрушился около 13:00. Жители начали покидать центр города.