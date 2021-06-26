В стране и мире На Ялту после наводнения снова обрушился сильный ливень Алексей Курильченко В Ялте МЧС вновь объявило штормовое предупреждение из-за сильного ливня. © Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости Читайте нас на: Спустя неделю после наводнения на Ялту вновь обрушился сильный ливень. По данным корреспондента РИА Новости, дождь обрушился около 13:00. Жители начали покидать центр города. Также в региональном МЧС объявили штормовое предупреждение. «По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем и до конца суток 26 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с», - говорится в сообщении службы. По итогам работы комиссии после оценки ущерба для жителей в Крыму от подтоплений - составили около одной тысячи актов. Общая сумма ущерба превысила 200 миллионов рублей. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика