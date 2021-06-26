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На Ялту после наводнения снова обрушился сильный ливень

Алексей Курильченко
16:32 26.06.2021
В Ялте МЧС вновь объявило штормовое предупреждение из-за сильного ливня.
На Ялту после наводнения снова обрушился сильный ливень
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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Спустя неделю после наводнения на Ялту вновь обрушился сильный ливень. По данным корреспондента РИА Новости, дождь обрушился около 13:00. Жители начали покидать центр города.

Также в региональном МЧС объявили штормовое предупреждение.

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем и до конца суток 26 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с», - говорится в сообщении службы.

По итогам работы комиссии после оценки ущерба для жителей в Крыму от подтоплений - составили около одной тысячи актов. Общая сумма ущерба превысила 200 миллионов рублей.

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