В Нахимовском училище во Владивостоке провели выпускной на Корабельной набережной

Во Владивостоке отправились во взрослую жизнь воспитанники филиала Нахимовского училища. Выпуск был особенно торжественным и прошел на причале Корабельной набережной, где были отшвартованы главные боевые единицы Тихоокеанского флота.

Аттестаты 50 нахимовцам вручили заместитель командующего ТОФ, вице-адмирал Денис Березовский и глава региона Олег Кожемяко. Пятеро из выпускников окончили учебу с отличием.

Почти все получившие аттестаты в училище намерены идти учиться дальше и поступать в военно-морские вузы. В завершении церемонии нахимовцы в белоснежной парадной форме прошли торжественным маршем перед трибуной.